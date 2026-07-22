Spara ai ladri in azienda a Crespellano che provano a investirlo denunciato | era abusivo e senza porto d' armi

Da virgilio.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo a Crespellano ha sparato contro alcuni ladri che avevano tentato di investire lui e di svaligiare un’azienda, ma i colpi non hanno colpito nessuno. Successivamente, è stato denunciato perché l’arma utilizzata era abusiva e senza porto d’armi. I ladri erano entrati nell’azienda con l’intento di rubare bobine di rame. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

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A Crespellano un uomo ha sparato ad alcuni ladri che si erano intrufolati in un’azienda per portare via bobine di rame. I proiettili sono andati a vuoto. Stando al suo racconto, i ladri avrebbero tentato di investirlo con un muletto. L’uomo è stato denunciato: non era in possesso del decreto prefettizio per svolgere la mansione di guardia particolare giurata e il suo porto d’armi per difesa personale è risultato scaduto dal 2014. Spari in azienda a Crespellano: cos’è successo L’episodio, riportato da Il Resto del Carlino, è avvenuto all’alba di domenica 19 luglio. Un uomo di 63 anni, che svolgeva la sorveglianza in una azienda di elettromeccanica di Crespellano, si è accorto di un tentato furto, non andato a segno dopo che lo stesso 63enne ha aperto il fuoco contro i ladri, mettendoli in fuga. 🔗 Leggi su Virgilio.it

spara ai ladri in azienda a crespellano che provano a investirlo denunciato era abusivo e senza porto d armi
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