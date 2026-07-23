Lascia il portafogli in aereo a Bari ma la compagnia non glielo restituisce | per riaverlo deve volare in Polonia

Un passeggero ha dimenticato il portafogli su un volo atterrato a Bari. La compagnia aerea non ha restituito l'oggetto e ha richiesto di volare in Polonia per recuperarlo.

Dopo aver viaggiato in aereo fino all'aeroporto di Bari, si è reso conto di aver lasciato il portafogli sul volo. Per riaverlo, però, ha dovuto volare fino in Polonia. Gianni Latorre ha denunciato online quanto gli è accaduto, criticando Aeroporti di Puglia e ringraziando invece il personale del Lost&Found di Varsavia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Bari, lascia il portafoglio in aereo ma la compagnia non glielo restituisce: passeggero costretto a volare in Polonia per riaverloUn passeggero ha perso il portafoglio durante un volo in partenza da Bari il 15 luglio.

Trova e restituisce un portafogli ai carabinieri, ma prima usa il bancomat e viene denunciatoUn uomo ha trovato un portafogli a Guastalla e lo ha consegnato ai carabinieri, ma prima ha utilizzato il bancomat presente nel portafoglio.

Temi più discussi: Bari, lascia il portafoglio in aereo ma la compagnia non glielo restituisce: passeggero costretto a volare in Polonia per riaverlo; Lascia la borsa (con portafoglio e documenti) sotto l'ombrellone e quando torna non c'è più. Il ladro, però, si tradisce e arrivano i carabinieri; Paga l'accesso in piscina e le rubano il portafoglio, denuncia ai carabinieri; Perde il portafoglio sull'aereo Ryanair a Bari, lo ritrova a Varsavia: Ho dovuto prendere un volo per recuperarlo.

Lascia il portafogli in aereo a Bari ma la compagnia non glielo restituisce: per riaverlo deve volare in PoloniaDopo aver viaggiato in aereo fino all'aeroporto di Bari, si è reso conto di aver lasciato il portafogli sul volo ... fanpage.it

Un superpotere che vorrei avere é la tranquillità di lasciare telefono e portafogli nella borsa sotto l’ombrellone e andare a farmi il bagno senza ansie e senza sentire il bisogno di controllare il tutto a vista non stop x.com

Lascia il portafoglio in aereo, ma non glielo restituiscono. E vola in Polonia per riaverloGianni Latorre, appena sceso dall'aereo a Bari, si accorge di aver lasciato il portafoglio in aereo. Chiede di poter salire a bordo per riprenderlo, ma gli viene impedito. E il portafoglio viene lasci ... msn.com