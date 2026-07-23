Lascia il portafogli in aereo a Bari ma la compagnia non glielo restituisce | per riaverlo deve volare in Polonia

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un passeggero ha dimenticato il portafogli su un volo atterrato a Bari. La compagnia aerea non ha restituito l'oggetto e ha richiesto di volare in Polonia per recuperarlo.

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Dopo aver viaggiato in aereo fino all'aeroporto di Bari, si è reso conto di aver lasciato il portafogli sul volo. Per riaverlo, però, ha dovuto volare fino in Polonia. Gianni Latorre ha denunciato online quanto gli è accaduto, criticando Aeroporti di Puglia e ringraziando invece il personale del Lost&Found di Varsavia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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