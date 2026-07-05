Un uomo ha trovato un portafogli a Guastalla e lo ha consegnato ai carabinieri, ma prima ha utilizzato il bancomat presente nel portafoglio. Dopo aver restituito il portafogli, è stato denunciato per aver usato i dati bancari senza autorizzazione.

Un uomo ha trovato un portafogli a Guastalla (Reggio Emilia) e lo ha restituito ai carabinieri, eppure è stato denunciato. Il gesto apprezzabile era infatti stato preceduto da un’azione un po’ meno onesta. Prima di portare l’oggetto agli agenti, il 45enne ha usato il bancomat che c’era all’interno per fare degli acquisti per un totale di 55 euro. La restituzione del portafogli trovato Denunciato perché aveva usato il bancomat Il confronto con videocamere e testimoni La restituzione del portafogli trovato Un uomo di 45 anni, senzatetto, ha trovato il portafogli per terra vicino alla stazione di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. La vicenda è avvenuta nella tarda serata del 3 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trova e restituisce un portafogli ai carabinieri, ma prima usa il bancomat e viene denunciato

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