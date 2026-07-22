Bari lascia il portafoglio in aereo ma la compagnia non glielo restituisce | passeggero costretto a volare in Polonia per riaverlo
Un passeggero ha perso il portafoglio durante un volo in partenza da Bari il 15 luglio. La compagnia aerea non ha restituito l’oggetto smarrito, costringendo il passeggero a volare a Varsavia per recuperarlo. La persona ha quindi deciso di recarsi in Polonia per riavere il portafoglio, che era stato lasciato a bordo dell’aereo. La vicenda si è conclusa con il ritiro dell’oggetto a Varsavia.
Vola a Varsavia per recuperare il portafoglio perso a Bari. O meglio: durante il viaggio in aereo verso Bari. È successo a Gianni Latorre lo scorso 15 luglio. Era appena atterrato all’aeroporto del capoluogo pugliese. «Scendo dall'aereo tutto rilassato e. sorpresa. Il mio portafoglio non c'è. Dentro: carte di credito, bancomat, patente Usa, assicurazione sanitaria Usa e un tracker», racconta Latorre in un post condiviso sul suo profilo Facebook. Per fortuna il portafoglio aveva un tracker, cioè un localizzatore che, applicato a qualsiasi oggetto, consente di rintracciarne la sua posizione. «Apro l'app del tracker: è ancora a bordo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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