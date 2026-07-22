Un passeggero ha perso il portafoglio durante un volo in partenza da Bari il 15 luglio. La compagnia aerea non ha restituito l’oggetto smarrito, costringendo il passeggero a volare a Varsavia per recuperarlo. La persona ha quindi deciso di recarsi in Polonia per riavere il portafoglio, che era stato lasciato a bordo dell’aereo. La vicenda si è conclusa con il ritiro dell’oggetto a Varsavia.

Vola a Varsavia per recuperare il portafoglio perso a Bari. O meglio: durante il viaggio in aereo verso Bari. È successo a Gianni Latorre lo scorso 15 luglio. Era appena atterrato all’aeroporto del capoluogo pugliese. «Scendo dall'aereo tutto rilassato e. sorpresa. Il mio portafoglio non c'è. Dentro: carte di credito, bancomat, patente Usa, assicurazione sanitaria Usa e un tracker», racconta Latorre in un post condiviso sul suo profilo Facebook. Per fortuna il portafoglio aveva un tracker, cioè un localizzatore che, applicato a qualsiasi oggetto, consente di rintracciarne la sua posizione. «Apro l'app del tracker: è ancora a bordo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, lascia il portafoglio in aereo ma la compagnia non glielo restituisce: passeggero costretto a volare in Polonia per riaverlo

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