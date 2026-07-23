L’Arsenal ha completato l’acquisto di Christos Tzolis dal Club Brugge

Notizia in breve

L’Arsenal ha annunciato l’acquisto di Christos Tzolis dal Club Brugge. Il giocatore greco ha firmato un contratto a lungo termine e si è già unito alla squadra per il pre-campionato. La trattativa è stata confermata da TransfermarketWEB e le immagini ufficiali mostrano il giocatore in allenamento con la nuova maglia. Tzolis, nazionale greco, si è trasferito in Inghilterra in un’operazione che ha attirato molta attenzione.