L’Arsenal ha completato l’acquisto di Christos Tzolis dal Club Brugge
L’Arsenal ha annunciato l’acquisto di Christos Tzolis dal Club Brugge. Il giocatore greco ha firmato un contratto a lungo termine e si è già unito alla squadra per il pre-campionato. La trattativa è stata confermata da TransfermarketWEB e le immagini ufficiali mostrano il giocatore in allenamento con la nuova maglia. Tzolis, nazionale greco, si è trasferito in Inghilterra in un’operazione che ha attirato molta attenzione.
Giorni caldissimi in Inghilterra! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it . Il nazionale greco ha firmato un contratto a lungo termine e si è già unito ai suoi nuovi compagni di squadra per il pre-campionato. L’Arsenal conferma l’arrivo di Tzoli L’Arsenal ha annunciato ufficialmente la firma di Christos Tzolis, che si unisce a titolo definitivo dal Club Brugge dopo aver messo nero su bianco un contratto a lungo termine. Il 24enne esterno lascia il Belgio dopo due stagioni eccezionali, durante le quali ha collezionato 108 presenze, segnato 43 gol e registrato 45 assist in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Arsenal just completed the signing of Christos Tzolis for €40m from Club Brugge.
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