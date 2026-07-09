Arsenal porte girevoli | esce Leandro Trossard entra Christos Tzolis dal Bruges

Leandro Trossard sta lasciando l’Arsenal per trasferirsi al Besiktas, con un accordo da circa 17 milioni di sterline. Al suo posto, il club inglese ha acquistato Christos Tzolis dal Bruges. Trossard, protagonista dell’ultima Premier League con il gol decisivo per il titolo, sta per completare il passaggio. La cessione rappresenta un cambio di rotazione tra le porte girevoli della squadra.

Leandro Trossard è ormai diretto al Besiktas: l'eroe dell'ultima Premier League, autore del gol vittoria per il titolo, sta per essere ceduto dall'Arsenal ai turchi per 17 milioni di sterline. In entrata, per 35 milioni di sterline, i Gunners stanno chiudendo Christos Tzolis dal Bruges. Tzolis, di nazionalità greca e classe 2002, è reduce da una stagione spaziale con i belgi: 22 reti e 29 assist in 52 presenze. Per lui, inoltre, si tratterà di un ritorno in Premier League perché in precedenza ha giocato un anno e mezzo al Norwich. A riportare le cifre dell'affare è The Sun. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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