Arsenal è ufficiale l' acquisto di Christos Tzolis dal Brugge

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Arsenal ha annunciato l'acquisto di Christos Tzolis dal Club Brugge per 35 milioni di euro. Il calciatore greco del 2002 si unisce alla squadra di Arteta, occupando il ruolo lasciato libero da Leandro Trossard, trasferitosi al Besiktas. La società ha confermato l'accordo e l'inserimento del giocatore nel roster ufficiale. Tzolis arriva dopo aver giocato nel club belga, con un contratto che lo lega ai Gunners.

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L'Arsenal ha annunciato l'acquisto del calciatore greco classe 2002 Christos Tzolis, dal Club Brugge. Il giocatore arriva per la cifra di 35 milioni di euro e prenderà nella rosa di Arteta lo slot lasciato libero da Leandro Trossard, ceduto al Besiktas di Vincenzo Italiano. Andrea Berta, ds dei Gunners, ha detto del giocatore: "Christos è un giocatore offensivo estremamente versatile che naturalmente opera sulla sinistra ma si sente a suo agio in attacco. È un eccellente finalizzatore con entrambi i piedi, si distingue negli spazi stretti e possiede un'incredibile abilità tecnica. Christos ha prodotto numeri eccezionali in termini di gol e assist nelle ultime tre stagioni, ed è un giocatore che eleverà il livello tecnico della nostra squadra, portando energia positiva, entusiasmo e una forte mentalità alla squadra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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