Cinque marescialli sono stati assegnati alle stazioni di Atripalda, Baiano, Montecalvo Irpino, Montemarano e Gesualdo. Le nuove nomine sono state decise dal Comando Legione Carabinieri Campania e riguardano ufficiali che entreranno in servizio nelle rispettive sedi. Contestualmente, sono state consegnate due medaglie d’oro, anche queste riconducibili a operazioni svolte sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella costante dedizione alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha accolto altri cinque Marescialli, assegnati dal Comando Legione Carabinieri Campania e destinati alle Stazioni di Atripalda, Baiano, Montecalvo Irpino, Montemarano e Gesualdo. La cerimonia di benvenuto si è svolta presso la Caserma Litto di Avellino. Il Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Zito, ha espresso la sua gratitudine per l’arrivo di questi militari, già impegnati nelle prime pattuglie nelle giurisdizioni dei rispettivi reparti di appartenenza. La presenza di queste nuove risorse mira ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma, rafforzando gli organici dei Comandi Stazione dislocati sul territorio provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Arma investe sull’Irpinia: cinque nuovi marescialli e due medaglie d’oro

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