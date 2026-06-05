Reggio Calabria Meloni al 212° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri | la parata e le medaglie d’oro

Notizia in breve

La presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Durante l’evento si è svolta una parata militare e sono state consegnate medaglie d’oro. La cerimonia si è tenuta presso un luogo pubblico della città. Sono intervenuti ufficiali e rappresentanti delle forze dell’ordine. La presidente ha assistito alle celebrazioni e ha assistito alla consegna delle medaglie.