Reggio Calabria Meloni al 212° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri | la parata e le medaglie d’oro
La presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Durante l’evento si è svolta una parata militare e sono state consegnate medaglie d’oro. La cerimonia si è tenuta presso un luogo pubblico della città. Sono intervenuti ufficiali e rappresentanti delle forze dell’ordine. La presidente ha assistito alle celebrazioni e ha assistito alla consegna delle medaglie.
Home > Politica > La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Proprio per il protrarsi della celebrazione, la premier non ha preso parte al vertice Ue-Balcani a Tivat, in Montenegro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
212° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri
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