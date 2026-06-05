Reggio Calabria Meloni al 212° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri | la parata e le medaglie d’oro

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Durante l’evento si è svolta una parata militare e sono state consegnate medaglie d’oro. La cerimonia si è tenuta presso un luogo pubblico della città. Sono intervenuti ufficiali e rappresentanti delle forze dell’ordine. La presidente ha assistito alle celebrazioni e ha assistito alla consegna delle medaglie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Home > Politica > La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri a Reggio Calabria. Proprio per il protrarsi della celebrazione, la premier non ha preso parte al vertice Ue-Balcani a Tivat, in Montenegro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

reggio calabria meloni al 212176 anniversario della fondazione dell8217arma dei carabinieri la parata e le medaglie d8217oro
© Lapresse.it - Reggio Calabria, Meloni al 212° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: la parata e le medaglie d’oro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

212° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Video 212° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Notizie e thread social correlati

Carabinieri, a Reggio Calabria cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell’ArmaA Reggio Calabria si terrà una cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri, prevista per il 5 giugno.

Carabinieri, il 212° anniversario: Reggio Calabria ospita la parataLe esibizioni della banda si terranno al tramonto in una località di Reggio Calabria durante le celebrazioni del 212° anniversario dei Carabinieri.

Temi più discussi: Notizie - 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - 5 giugno a Reggio Calabria; Giorgia Meloni venerdì 5 giugno sarà a Reggio Calabria; La premier Giorgia Meloni a Reggio Calabria il 5 giugno; Anniversario dell'Arma, confermata la presenza di Giorgia Meloni: prima visita da premier a Reggio Calabria.

reggio calabria reggio calabria meloni alReggio Calabria, Meloni al 212esimo anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri: la parata e le medaglie d'oro(LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alla cerimonia del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei carabinieri a ... stream24.ilsole24ore.com

reggio calabria reggio calabria meloni alMeloni non va al vertice Ue in Montenegro: il forfait dopo la partecipazione (non prevista) alla presentazione di un francobollo a Reggio CalabriaGiorgia Meloni a Reggio Calabria per la festa dei carabinieri non sarà al vertice Ue a Montenegro. A causa del protrarsi della ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web