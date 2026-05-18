Ginnastica ritmica due medaglie d' oro in Portogallo per Tara Dragas

Due medaglie d'oro sono state vinte in Portogallo dalla ginnasta italiana Tara Dragas, che continua a mostrare ottimi risultati. La ginnastica ritmica del paese si conferma protagonista a livello internazionale, grazie anche alle prestazioni di atleti come Dragas. La giovane atleta, originaria di una città del nord Italia, si è distinta nelle competizioni recenti, portando a casa i primi posti e rafforzando la presenza italiana in questa disciplina. La sua performance si inserisce in un momento di crescita generale del settore.

La ginnastica italiana e udinese vola ancora alto, grazie all'ottimo momento di forma di Tara Dragas. L'atleta dell'Asu e delle Fiamme Oro ha nuovamente brillato luminosa sulla scena mondiale. Alla Portimão Arena, in Portogallo, la stella bianconera ha firmato un fine settimana straordinario. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Ginnastica ritmica, pioggia di medaglie ai Campionati Gold

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