A quattro giorni dalla finale del Mondiale vinta dalla Spagna, l’Argentina denuncia di essere vittima di attacchi online e accuse legate alla cultura woke. La squadra argentina ha ricevuto commenti negativi e insulti sui social media, attribuiti a presunte motivazioni politiche. Non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali o azioni concrete, ma la polemica si concentra sulle reazioni alla vittoria della Spagna e sul presunto atteggiamento ostile nei confronti dell’Argentina.

Sono passati quattro giorni dalla finale del Mondiale vinta dalla Spagna e che, allo stesso tempo, ha mostrato al mondo il volto profondamente scorretto e antisportivo dell’ Argentina. La partita si è protratta oltre il 120esimo minuto e va avanti a colpi di media. La Nación ha deciso di pubblicare una lunga analisi riguardo ai motivi che renderebbero il Paese e, di riflesso, i suoi calciatori così invisi a gran parte del mondo intero. Il tono del pezzo è intriso di vittimismo. Si dà la colpa alla cultura woke e si arriva a tirare in ballo persino Samuel L. Jackson. Non a caso El Mundo ha ripreso l’articolo e ha confutato le teorie contenute al suo interno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Argentina in versione vittima: “Ci odiano a causa della cultura woke”

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