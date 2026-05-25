Magnifica Humanitas è un’enciclica che parla del ruolo e dei rischi delle piattaforme digitali e dell’Intelligenza Artificiale, prende una posizione molto chiara contro lo scivolamento verso la cultura della guerra e diventa l’occasione per dire cosa è veramente umano. Quanti ai rischi dell’AI si sottolinea il rischio di obsolescenza dell’umano (indebolimento del giudizio personale, creatività e pensiero critico). L’AI inoltre consuma grandi quantità di energia e risorse, può dequalificare il lavoro e aumentare disoccupazione e disuguaglianze, può favorire controllo sociale, manipolazione democratica e persino rendere la guerra più impersonale e praticabile attraverso sistemi militari automatizzati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco la risposta al grande scivolamento verso la cultura della guerra. La versione di Becchetti

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