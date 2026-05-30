Il Prato si sta concentrando sull’obiettivo di Marzierli, con l’intenzione di alzare l’asticella. In assenza di comunicazioni ufficiali, la squadra sta preparando la rosa e i dettagli tecnici necessari. La società non ha rilasciato dichiarazioni recenti, ma le attività sul campo continuano senza sosta. La priorità resta il rafforzamento della squadra in vista delle prossime sfide. Nessuna conferma ufficiale sui movimenti di mercato o sui piani futuri.

Nonostante il silenzio della società in questi giorni, il Prato è eccome al lavoro per allestire la rosa che nella stagione ventura proverà a competere per il salto di categoria e che si ritroverà il 13 luglio per test e visite mediche, prima della partenza per il ritiro a Sestola dal 15 al 25 luglio. A più riprese abbiamo sottolineato come il primo passo fossero le riconferme, il cui annuncio dovrebbe essere imminente. Al momento, sembrano dietro l’angolo le permanenze di Risaliti, Polvani, D’Orsi, Lattarulo e Fiorini. Buone chance di permanenza anche per quanto concerne Rossetti e Verde, mentre altre situazioni devono ancora essere risolte. Quel che è certo è che i partenti verranno sostituiti da calciatori - sulla carta - di livello superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Prato alza l’asticella. Marzierli primo obiettivo

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