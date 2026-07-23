Da oggi e fino al 4 agosto, in 11 sale cinematografiche della città si possono vedere film gratuitamente durante le ore più calde. L'iniziativa, chiamata Il Grande Freddo, prevede due proiezioni quotidiane in ogni sala aderente, fino a esaurimento posti. È promossa da Roma Capitale in collaborazione con un'associazione di cinema locale. La scelta mira a offrire un'alternativa di intrattenimento durante le giornate più torride.

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Da oggi e fino al 4 agosto parte Il Grande Freddo, una nuova iniziativa di Roma Capitale in collaborazione con @aneclazio: film selezionati gratis ogni giorno, nelle ore più calde della giornata, con due proiezioni quotidiane nelle sale aderenti diffuse in tutta la città, fino a esaurimento posti. È un modo per proteggersi dalle alte temperature, ma anche per contrastare la solitudine che, soprattutto d’estate, colpisce tante persone. Ed è anche un’occasione per valorizzare le sale cinematografiche, presidi culturali preziosi sui quali Roma Capitale continua a investire. Abbiamo messo a disposizione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L'annuncio di Gualtieri con il ventaglio: Contro il caldo a Roma, cinema gratis in 11 sale

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