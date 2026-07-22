Caldo | a Roma dieci giorni di film gratis in 11 sale dalle 13 alle 18 | 30

Dieci giorni di proiezioni cinematografiche gratuite, dalle 13:00 alle 18:30, per sfuggire al caldo: è l’iniziativa che prende il via domani a Roma, giovedì 23 luglio, e proseguirà fino al 4 agosto. Questo progetto, proposto dall’assessorato alla Cultura di Roma e sostenuto dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) del Lazio, coinvolgerà ben undici sale della Capitale, offrendo un’opportunità unica di godere del cinema in un ambiente fresco e accogliente. Le Sale Coinvolte e gli Orari di Proiezione. Le sale che parteciperanno all’iniziativa sono: Adriano, Andromeda, San Timoteo, Lux, Odeon, Palazzo dello Spettacolo, The Screen Ottavia, The Space Parco dei Medici, Uci Porte di Roma, Uci Roma Esy e Uci Maximo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CEO loves country girl, unaware she's an assassin who easily downs her bullies!

Notizie e thread social correlati

Acquisti in Rete, manutenzione il 30 giugno dalle 13 alle 18: attenzione alle Schede ANAC in bozzaLa piattaforma Acquisti in Rete sarà offline il 30 giugno 2026, dalle 13 alle 18, per lavori di manutenzione straordinaria.

Scatta l'ordinanza per il caldo: vietato lavorare dalle 12.30 alle 16 nei giorni di rischio altoL’ordinanza contro il caldo è stata firmata mercoledì 3 giugno dal presidente della Regione Emilia-Romagna.

Temi più discussi: Roma ostaggio del caldo, da dieci anni l’80% dei quartieri è sopra i 40°C in media da giugno a fine agosto; Roma nella morsa del caldo: fine settimana da bollino rosso; Roma sempre più tropicale, temperatura media al suolo tra i 40 °C e i 45 °C; Caldo record a Roma, l’Alessandrino è il quartiere più bollente: asfalto a 60 gradi.

Oggi lunedì #20luglio #emergenzacaldo a #Roma! Dalle 12:30 alle 16 STOP al lavoro nei #cantieri. Per informazioni rivolgiti ai nostri operatori o alla sede Filca più vicina. filcacislroma.it/sedi-filca-cis… #dallatuapartesempre #caldo #edilizia x.com

Caldo: a Roma dieci giorni di film gratis in 11 sale dalle 13 alle 18:30Scopri le proiezioni cinematografiche gratuite a Roma dal 23 luglio al 4 agosto, insieme all'apertura di biblioteche con distribuzione d'acqua. romadailynews.it

Caldo: 10 titoli e 22 proiezioni gratuite a Roma nel primo pomeriggioDieci titoli e 22 proiezioni gratuite nel primo pomeriggio a Roma. L'iniziativa - che parte domani, giovedì 23 luglio, e va avanti ... agenzianova.com

Caldo record, il docente di Urbanistica Paolo Pileri: L'eccesso di asfalto produce il calore di un termosifone acceso notte e giorno. Dobbiamo ripensare le città reddit