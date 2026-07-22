Caldo | a Roma dieci giorni di film gratis in 11 sale dalle 13 alle 18 | 30

Da romadailynews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Roma, dal 23 luglio al 4 agosto, si svolgono dieci giorni di proiezioni gratuite in 11 sale, con orario dalle 13 alle 18:30. L'iniziativa mira a offrire un'alternativa per sfuggire al caldo estivo. Le proiezioni si tengono durante tutto il giorno, senza costi, e coinvolgono diverse sale cinematografiche della città. L'evento si ripete annualmente come soluzione per il pubblico che cerca di evitare le alte temperature.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dieci giorni di proiezioni cinematografiche gratuite, dalle 13:00 alle 18:30, per sfuggire al caldo: è l’iniziativa che prende il via domani a Roma, giovedì 23 luglio, e proseguirà fino al 4 agosto. Questo progetto, proposto dall’assessorato alla Cultura di Roma e sostenuto dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) del Lazio, coinvolgerà ben undici sale della Capitale, offrendo un’opportunità unica di godere del cinema in un ambiente fresco e accogliente. Le Sale Coinvolte e gli Orari di Proiezione. Le sale che parteciperanno all’iniziativa sono: Adriano, Andromeda, San Timoteo, Lux, Odeon, Palazzo dello Spettacolo, The Screen Ottavia, The Space Parco dei Medici, Uci Porte di Roma, Uci Roma Esy e Uci Maximo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CEO loves country girl, unaware she's an assassin who easily downs her bullies!

Video CEO loves country girl, unaware she's an assassin who easily downs her bullies!

Notizie e thread social correlati

Acquisti in Rete, manutenzione il 30 giugno dalle 13 alle 18: attenzione alle Schede ANAC in bozzaLa piattaforma Acquisti in Rete sarà offline il 30 giugno 2026, dalle 13 alle 18, per lavori di manutenzione straordinaria.

Scatta l'ordinanza per il caldo: vietato lavorare dalle 12.30 alle 16 nei giorni di rischio altoL’ordinanza contro il caldo è stata firmata mercoledì 3 giugno dal presidente della Regione Emilia-Romagna.

Temi più discussi: Roma ostaggio del caldo, da dieci anni l’80% dei quartieri è sopra i 40°C in media da giugno a fine agosto; Roma nella morsa del caldo: fine settimana da bollino rosso; Roma sempre più tropicale, temperatura media al suolo tra i 40 °C e i 45 °C; Caldo record a Roma, l’Alessandrino è il quartiere più bollente: asfalto a 60 gradi.

caldo a roma dieciCaldo: a Roma dieci giorni di film gratis in 11 sale dalle 13 alle 18:30Scopri le proiezioni cinematografiche gratuite a Roma dal 23 luglio al 4 agosto, insieme all'apertura di biblioteche con distribuzione d'acqua. romadailynews.it

caldo a roma dieciCaldo: 10 titoli e 22 proiezioni gratuite a Roma nel primo pomeriggioDieci titoli e 22 proiezioni gratuite nel primo pomeriggio a Roma. L'iniziativa - che parte domani, giovedì 23 luglio, e va avanti ... agenzianova.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web