In risposta alle temperature che superano i 35 gradi e all’afa che avvolge la città, il Comune di Roma offre due settimane di ingressi gratuiti in 11 sale cinematografiche. L’iniziativa mira a offrire un rifugio fresco alla popolazione durante le ondate di calore. La promozione sarà valida per tutti, con accesso libero ai film nelle sale aderenti all'iniziativa. La misura si inserisce in un tentativo di utilizzare la cultura come mezzo per affrontare le elevate temperature.

Il cinema ci salverà dal caldo. Con il termometro che continua a superare i 35 gradi e l'afa che come una cappa avvolge stabilmente la Capitale, il Comune di Roma prova a trasformare la cultura in uno strumento per affrontare le ondate di calore. Da mercoledì 23 luglio a martedì 4 agosto, undici cinema distribuiti nei diversi municipi apriranno gratuitamente le proprie sale climatizzate al pubblico. I cosiddetti «rifugi climatici» comprendono anche biblioteche, sale studio e altri spazi culturali. L'iniziativa del Campidoglio, denominata «Il grande freddo» - tanto per restare in tema filmico - è stata presentata dal sindaco Roberto Gualtieri assieme all'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, cinema per sfuggire al caldo: due settimane di ingressi gratis in 11 sale

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