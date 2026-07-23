L’annuncio della preside | Pianteremo un albero per lui
La preside dell’istituto Meucci di Carpi ha annunciato che verrà piantato un albero in ricordo di uno studente deceduto. La dirigente ha detto che l’albero sarà piantato nel cortile della scuola e che si prenderanno cura di esso, affinché l’allievo sia sempre presente. Lo studente frequentava il corso di marketing e la promessa è stata fatta pubblicamente durante un momento di commemorazione.
"Pianteremo un albero in tuo ricordo, Nicolas, qui a scuola, e ce ne prenderemo cura, così ti avremo sempre con noi". È questa la promessa che la dirigente dell’istituto Meucci di Carpi, Viviana Valentini, rivolge a Nicolas Caliendo, che al Meucci frequentava il corso di marketing. "Sgomenti e increduli - prosegue la preside - i professori hanno condiviso con me il ricordo di un ragazzo d’oro, serio, riservato e benvoluto da tutti. La professoressa di Economia ricorda l’aiuto che offrivi sempre ai compagni, mentre quella di Matematica sottolinea come ti sei distinto in occasione dello stage linguistico a Dublino". "Quando gli studenti sono così in gamba - aggiunge la Valentini - non ‘finiscono’ quasi mai in presidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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