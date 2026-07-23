La preside dell’istituto Meucci di Carpi ha annunciato che verrà piantato un albero in ricordo di uno studente deceduto. La dirigente ha detto che l’albero sarà piantato nel cortile della scuola e che si prenderanno cura di esso, affinché l’allievo sia sempre presente. Lo studente frequentava il corso di marketing e la promessa è stata fatta pubblicamente durante un momento di commemorazione.

"Pianteremo un albero in tuo ricordo, Nicolas, qui a scuola, e ce ne prenderemo cura, così ti avremo sempre con noi". È questa la promessa che la dirigente dell’istituto Meucci di Carpi, Viviana Valentini, rivolge a Nicolas Caliendo, che al Meucci frequentava il corso di marketing. "Sgomenti e increduli - prosegue la preside - i professori hanno condiviso con me il ricordo di un ragazzo d’oro, serio, riservato e benvoluto da tutti. La professoressa di Economia ricorda l’aiuto che offrivi sempre ai compagni, mentre quella di Matematica sottolinea come ti sei distinto in occasione dello stage linguistico a Dublino". "Quando gli studenti sono così in gamba - aggiunge la Valentini - non ‘finiscono’ quasi mai in presidenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’annuncio della preside: "Pianteremo un albero per lui"

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