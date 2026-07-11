Paolo Maldini ha accettato l’incarico di direttore tecnico della Federcalcio e di presidente del Club Italia, come annunciato dal presidente della FIGC. Maldini, ex dirigente del Milan, farà parte dello staff federale insieme a Leonardo, che sarà coinvolto in ruoli legati alla nazionale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal presidente della FIGC.

Paolo Maldini ha detto sì. L’ex dirigente del Milan ha accettato la proposta del presidente della Figc Giovanni Malagò e sarà direttore tecnico della federcalcio e presidente del Club Italia. A sorpresa arriva in azzurro anche un altro ex rossonero, Leonardo, che lavorerà al fianco di Maldini con il ruolo di advisor. Questa la nota della Figc: “Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Maldini direttore tecnico della nazionale, con lui anche Leonardo: l’annuncio di Malagò

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L'annuncio di Malagò: Maldini direttore tecnico della Nazionale e Leonardo advisor

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