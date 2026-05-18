La Ruota della Fortuna in piazza l’annuncio di Gerry Scotti Ma Samira Lui sparisce

Durante una puntata de La Ruota della Fortuna, è stata annunciata la presenza di Gerry Scotti in piazza, suscitando entusiasmo tra il pubblico presente. Tuttavia, inaspettatamente, è scomparsa dal programma una concorrente, Samira Lui. La frase pronunciata da Scotti ha attirato l’attenzione e ha creato un momento di sorpresa. La produzione non ha fornito dettagli sulla scomparsa della concorrente o sui motivi dietro questa assenza improvvisa.

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Una frase pronunciata quasi all’improvviso durante la puntata de La Ruota della Fortuna ma sufficiente per accendere immediatamente l’entusiasmo. Gerry Scotti ha spiazzato i telespettatori annunciando un’ipotesi che potrebbe trasformare uno dei programmi più seguiti della tv italiana in un vero evento itinerante. “Non escludo La Ruota della Fortuna nelle piazze italiane, valutando ovviamente le difficoltà di montaggio e smontaggio della Ruota”, ha dichiarato il conduttore Mediaset nella serata di lunedì 18 maggio. Un’uscita inaspettata anche per Samira Lui che, seppur sorpresa, ha accolto con entusiasmo la possibilità di portare il game show fuori dagli studi televisivi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna in piazza, l’annuncio di Gerry Scotti. Ma Samira Lui sparisce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La ruota della fortuna, l'annuncio di Gerry Scotti sulla grande novità riguardante i premi Sullo stesso argomento La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti lascia libera Samira Lui: l’annuncioIl 2 marzo è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: entrata in studio sotto le tribune per Gerry Scotti (con appello di non... La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita Samira Lui, ma commette una gaffeNella puntata del 29 aprile de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ci regalano l’ennesimo siparietto divertente, svelando un’intesa e... Ascolti tv ieri, mercoledì 13 maggio 2026, dalla finale di Coppa Italia Lazio-Inter alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com Bebop e Rocksteady come Ruota della Fortuna reddit La Ruota della Fortuna, è Seconda Chance. Ma la partita finisce male: AgghiaccianteDomenica 17 maggio si va con la Seconda Chance: la partita però non si conclude bene per la vincitrice della serata ... dilei.it La Ruota della Fortuna, Samira Lui (accusata) sbotta: E’ sempre colpa mia. E Gerry Scotti sposta lo show all’esteroA sorpresa nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 15 maggio 2026 Gerry Scotti lancia un'accusa inaspettata a Samira Lui, che reagisce subito ... libero.it