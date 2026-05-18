La Ruota della Fortuna in piazza l’annuncio di Gerry Scotti Ma Samira Lui sparisce

Da dilei.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata de La Ruota della Fortuna, è stata annunciata la presenza di Gerry Scotti in piazza, suscitando entusiasmo tra il pubblico presente. Tuttavia, inaspettatamente, è scomparsa dal programma una concorrente, Samira Lui. La frase pronunciata da Scotti ha attirato l’attenzione e ha creato un momento di sorpresa. La produzione non ha fornito dettagli sulla scomparsa della concorrente o sui motivi dietro questa assenza improvvisa.

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Una frase pronunciata quasi all’improvviso durante la puntata de La Ruota della Fortuna ma sufficiente per accendere immediatamente l’entusiasmo. Gerry Scotti ha spiazzato i telespettatori annunciando un’ipotesi che potrebbe trasformare uno dei programmi più seguiti della tv italiana in un vero evento itinerante. “Non escludo La Ruota della Fortuna nelle piazze italiane, valutando ovviamente le difficoltà di montaggio e smontaggio della Ruota”, ha dichiarato il conduttore Mediaset nella serata di lunedì 18 maggio. Un’uscita inaspettata anche per Samira Lui che, seppur sorpresa, ha accolto con entusiasmo la possibilità di portare il game show fuori dagli studi televisivi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna in piazza, l’annuncio di Gerry Scotti. Ma Samira Lui sparisce
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La ruota della fortuna, l'annuncio di Gerry Scotti sulla grande novità riguardante i premi

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