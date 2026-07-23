I volontari dell’Anc di Lagosanto intervengono dopo le allerte meteo per ripulire il cippo dedicato a Scantamburlo, situato lungo la strada tra San Giuseppe e Comacchio. Ogni volta che il maltempo provoca accumuli di detriti e sporco, si occupano di ripristinare l’ordine e mantenere il monumento pulito. L’attività si ripete periodicamente, garantendo la cura del sito anche in condizioni climatiche avverse.

C’è un compito che i volontari dell’associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Lagosanto svolgono ogni volta che il maltempo si scatena e crea condizioni di poco decoro al monumento, presente sulla strada che da San Giuseppe porta alla strada Acciaioli a Comacchio. Spinti dall’atavica amicizia che legava il socio dell’Anc laghese, Giacomo Rizzati, all’indimenticato vice brigadiere Cristiano Scantamburlo, che assieme ad altri soci della stessa sezione guidata dal sottotenente Vincenzo Orsini si prendono cura del cippo intitolato alla memoria della Medaglia d’oro al valore dell’Arma che nella notte di febbraio di 20 anni fa perse la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Anc di Lagosanto attiva per Scantamburlo: "Teniamo pulito il cippo"

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