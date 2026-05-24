Gaetano Lodato è il nuovo coordinatore provinciale ANC Lecco

Da leccotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I presidenti delle nove sezioni ANC della provincia di Lecco hanno eletto il nuovo coordinatore provinciale. La nomina è stata decisa dopo le consultazioni elettorali interne all’associazione. Il nuovo coordinatore è Gaetano Lodato. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dall’associazione. Nessun altro dettaglio sui risultati delle elezioni o sulla durata del mandato è stato reso noto.

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Rinnovo ai vertici dell'Associazione nazionale carabinieri lecchese. In seguito alle consultazioni elettorali per la nomina del nuovo coordinatore provinciale ANC Lecco, i presidenti delle nove sezioni ANC della Provincia Lecco (sezioni di Lecco, Vercurago-Calolziocorte, Missaglia-Merate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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