Gaetano Lodato è il nuovo coordinatore provinciale ANC Lecco

Notizia in breve

I presidenti delle nove sezioni ANC della provincia di Lecco hanno eletto il nuovo coordinatore provinciale. La nomina è stata decisa dopo le consultazioni elettorali interne all’associazione. Il nuovo coordinatore è Gaetano Lodato. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dall’associazione. Nessun altro dettaglio sui risultati delle elezioni o sulla durata del mandato è stato reso noto.