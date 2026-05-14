Nella giornata di ieri, sono stati trovati graffiti con svastiche, croci celtiche e scritte di natura fascista e nazista in più zone della città. Tra i luoghi interessati c’è anche piazza San Silvestro, dove si trova il cippo dedicato all’anarchico Franco Serantini. Le apparecchiature sono state segnalate e le autorità stanno verificando le cause e gli autori di questi atti vandalici.

Svastiche, croci celtiche e scritte di stampo fascista e nazista sono comparse ieri in diversi punti della città tra cui in piazza San Silvestro accanto al cippo che ricorda l’anarchico Franco Serantini. A denunciare gli episodi è Giulia Contini, consigliera comunale di Diritti in Comune – Una città in Comune-Rifondazione Comunista, che ieri in una nota ha raccontato di aver "verificato" la presenza dei simboli in città documentati anche da alcune foto. Uno degli episodi è avvenuto in piazza San Silvestro, dove sul cippo donato dai cavatori di Carrara in memoria di Franco Serantini è stato appoggiato un mattone con una svastica disegnata sopra.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Svastica, croce celtica e scritte fasciste. Imbrattato il cippo di Franco Serantini

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