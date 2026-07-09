I prezzi delle abitazioni in Lombardia sono aumentati del 7,3% rispetto all’anno precedente nel secondo trimestre del 2026. Questa crescita riguarda diverse zone della regione, con un incremento più marcato nell’area urbana di Brescia. I dati si riferiscono a un trend di aumento costante, che interessa sia le zone periferiche sia il centro della città. Nessuna variazione significativa è stata segnalata tra le altre province lombarde in questa fase.

I prezzi delle abitazioni in Lombardia continuano a salire anche nel secondo trimestre del 2026 e Brescia, sia per quanto riguarda molte zone del territorio provinciale, sia in particolare per l’area urbana, non fa eccezione. Secondo l’ultimo report elaborato dall’Ufficio studi di Idealista, infatti, il valore medio regionale dei prezzi delle case usate è aumentato in tre mesi dell’1,5%, raggiungendo 2.414 euro al metro quadro, un livello superiore alla media nazionale di 1.903 euro. Su base annua la crescita si attesta al 7,4%, mentre rispetto al mese precedente l’aumento è dello 0,1%. A livello provinciale i prezzi delle abitazioni nel bresciano hanno registrato incrementi dell’1,9%, toccando i 2. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Crescita costante dei prezzi in città: +7,3% rispetto allo scorso anno

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