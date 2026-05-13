Secondo un rapporto dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i costi dei traghetti tra Livorno e Olbia sono aumentati del 29% rispetto allo scorso anno. Questa variazione si traduce in un incremento considerevole delle tariffe per chi deve affrontare questo tratto marittimo. I dati mostrano un aumento consistente delle spese per i passeggeri che scelgono di partire da questa tratta.

Caro traghetto, quanto mi costi. Partire da Livorno in direzione Olbia, secondo il report elaborato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, ha un prezzo più ‘salato’ del 29% rispetto all’anno precedente. E a livello nazionale è la tratta che ha subito l’incremento più significativo.🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Il criticato Napoli di quest’anno ha appena quattro punti in meno rispetto allo scorso anno

Leggi anche: Pasqua 2026, su uova di cioccolato e colomba aumenti fino al 10% rispetto all’anno scorso

Argomenti più discussi: Traghetti, aumenti alle stelle: Livorno-Olbia costa il 29% in più rispetto allo scorso anno; Traghetti, prezzi estivi alle stelle: ad agosto +18% per una cabina; Federconsumatori: Biglietti dei traghetti alle stelle, ad agosto +18% - L'Unione Sarda.it; Prezzi alle stelle nell'estate del caro-traghetti.

Federconsumatori: Trasporto marittimo: costo dei traghetti alle stelleTraghetti sempre più cari. Rispetto allo scorso anno il costo medio di un viaggio in traghetto per una famiglia di due persone e un bambino è aumentato in media del 15% per chi sceglie di viaggiare in ... licatanet.it