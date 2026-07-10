Giovanni Carnevali ha dichiarato che il mercato si svolgerà senza fretta, aspettando la conclusione del Mondiale da parte di Dibu. Ha aggiunto che non ha incontrato Vlahovic, ma che la società valuta ogni possibile opportunità. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a Mediaset, concentrandosi sulle strategie di mercato della squadra. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o sulle altre trattative in corso.

. Le parole. Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato a Mediaset delle dinamiche di mercato che riguardano da vicino i bianconeri. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata MERCATO – «Dobbiamo costruire una squadra che deve cercare di ottenere risultati importanti, sapendo le difficoltà che ci possono essere e dove siamo arrivati. E soprattutto da dove dobbiamo ricostruire per cercare di arrivare più in alto possibile. Abbiamo varie trattative in corso e abbiamo del tempo. Dobbiamo pensare, riflettere e fare le cose senza essere presi dalla frenesia. È un calciomercato in cui ogni giorno che passa si costruire qualcosa». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carnevali: «Mercato senza fretta, aspettiamo che Dibu finisca il Mondiale. Vlahovic? Non l’ho incontrato ma valutiamo ogni opportunità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, il direttore sportivo dell’Udinese parla di Solet: «Valutiamo tutte le opportunità»Il direttore sportivo dell’Udinese ha dichiarato che la squadra sta valutando tutte le opportunità di mercato, in risposta all’interesse di grandi...

Oscar Burnham, sciatore paralimpico: «Quando ho perso la mano sinistra, mi sono fatto tante domande, ma la vita che ho adesso è bellissima, mi diverto tantissimo e me la godo in ogni piccola opportunità»Un giovane sciatore paralimpico ha raccontato come, dopo aver perso la mano sinistra in un incidente a diciotto anni, abbia affrontato molte domande,...

Temi più discussi: Juve, largo ai giovani: dopo Ekhator, ecco Muharemovic. La svolta di Carnevali continua; Kolo Muani, accelerata Juve: Carnevali pronto al nuovo meeting e la posizione del Psg; Carnevali: Per Kolo Muani la distanza è ampia, ma lavoriamo senza fretta. Non possiamo sbagliare; Carnevali scende in battaglia, no alle aste, tre principi cardine.

Carnevali: Mercato senza fretta, aspettiamo che Dibu finisca il Mondiale. Vlahovic? Non l’ho incontrato ma valutiamo ogni opportunitàCarnevali: Mercato senza fretta, aspettiamo che Dibu finisca il Mondiale. Vlahovic? Non l’ho incontrato ma valutiamo ogni opportunità. Le parole Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juv ... msn.com

MERCATO - Juventus su Ekhator, Carnevali conferma: Stiamo facendo delle valutazioni, non c'è frettaIntervenuto ai microfoni di Sky, Giovanni Carnevali ha parlato di Jeff Ekhator. L'amministratore delegato della Juventus ha confermato l'eventualità dell'arrivo dell'attaccante del Genoa: È una socie ... napolimagazine.com