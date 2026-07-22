Lucumi Inter è possibile? L’ad del Bologna Fenucci | Aspettiamo l’offerta giusta rispetteremo la parola data al giocatore

L’amministratore delegato del Bologna ha affermato che il club aspetta un’offerta appropriata per il trasferimento di Jhon Lucumí e che rispetterà l’accordo con il giocatore. Al momento, non è stata ricevuta nessuna proposta ufficiale dall’Inter. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Sky Sport e riguardano il futuro del difensore colombiano.

di Andrea Greco Lucumi Inter è possibile? L’ad del Bologna Fenucci: «Aspettiamo l’offerta giusta». Segui le ultimissime sui nerazzurri. L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per fare chiarezza sul futuro di Jhon Lucumí. Il centrale difensivo colombiano è finito da tempo al centro di numerose voci di mercato, essendo accostato con insistenza anche ai nerazzurri, a caccia di rinforzi di spessore per il proprio reparto arretrato. ULTIMISSIME PAROLE – « La situazione è quella che ho già detto. Lo scorso anno Lucumi riteneva che fosse finito il ciclo con il... 🔗 Leggi su Internews24.com

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