In nove mesi, da giugno 2025 a fine marzo, il numero di imprese attive nella pet economy e nei servizi per animali è aumentato da 129 a 138 nella provincia di Monza e Brianza. Questa crescita riguarda aziende coinvolte in prodotti e servizi dedicati agli animali domestici, evidenziando un incremento nel settore.

Passano da 129 a 138 in 9 mesi a Monza e Brianza, da giugno 2025 a fine marzo, le imprese attive nei settori della pet economy e dei prodotti e servizi per gli animali. Sono i dati del Registro Imprese della Camera di Commercio di Monza Brianza, Milano, Lodi. In particolare crescono i servizi di toelettatura per animali da compagnia, settore che conta 15 imprese in Brianza. Crescono anche da 2 a 4 le imprese di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia, ci sono inoltre 2 nuove imprese di addestramento e 2 attività di cura degli animali. Debora Fumagalli, 30 anni, titolare di “Bautique toelettatura” a Besana, ha lasciato il suo lavoro da impiegata in azienda per dedicarsi agli animali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La pet economy vola in Brianza. Cresce il business a quattro zampe. E le imprese passano da 129 a 138

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