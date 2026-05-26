Il Ravennate punta sull' ospitalità pet-friendly | negli hotel arriva il progetto Robinson per gli amici a quattro zampe

La Fondazione Cervia In per il Turismo, in collaborazione con Robinson Pet Shop, il Consorzio Cervia Welcome e la Pro Loco Milano Marittima presenta “Robinson Summer 2026”, il nuovo progetto dedicato alle strutture ricettive che desiderano qualificare e valorizzare la propria ospitalità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arriva la camminata non competitiva con gli amici a quattro zampe: il programmaDomenica 10, a partire dalle 10, presso l'Abbazia di Pomposa, si svolgerà una camminata non competitiva aperta a chi desidera portare con sé il...

Qvc Italia, debutta nuova categoria pet care con uno show su amici a quattro zampeQvc Italia ha annunciato il lancio di una nuova categoria dedicata alla cura degli animali domestici, accompagnata dalla trasmissione di uno show...

Temi più discussi: Deportibus. Barattoni: Quando da Ravenna arriva una richiesta è un contributo alla crescita di tutto il Nordest; I pavoni di Punta Marina e l’idea del sindaco: Nel bosco realizzato per il rigassificatore; Pavoni sì o no? Mentre la popolazione si divide lo strano caso di Punta Marina sbarca sulla stampa internazionale; Manifestazione contro il rigassificatore a Punta Marina.

Un paese invaso dai pavoni. E’ la curiosa situazione con la quale da alcuni anni convivono gli abitanti di Punta Marina. Decine di esemplari si aggirano quotidianamente per le strade del comune ravennate, creando qualche problema. Alcuni cittadini, infatti, la x.com

La storia dei pavoni di Punta Marina: davvero questi uccelli hanno invaso la cittadina?Il borgo del ravvennate, in cui i pavoni girano liberamente per le strade, è un caso nazionale. Ma la realtà è però più complessa: mostra il precario equilibrio tra territorio, suoi abitanti e specie ... nationalgeographic.it

Arenzano invasa dai pavoni prima di Punta Marina: Attraversano sulle strisce e ormai sono il nostro simboloIl sindaco Silvestrini chiamato in qualità di esperto alla trasmissione di rai2 I Fatti Vostri per fare il paragone con quanto sta succedendo nella ... ilsecoloxix.it