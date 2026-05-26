Il Ravennate punta sull' ospitalità pet-friendly | negli hotel arriva il progetto Robinson per gli amici a quattro zampe
Un nuovo progetto chiamato “Robinson Summer 2026” mira a promuovere l’ospitalità pet-friendly negli hotel della zona. La iniziativa coinvolge diverse organizzazioni, tra cui una fondazione per il turismo, un negozio di animali, un consorzio locale e una proloco, con l’obiettivo di qualificare le strutture ricettive che vogliono accogliere anche gli amici a quattro zampe.
La Fondazione Cervia In per il Turismo, in collaborazione con Robinson Pet Shop, il Consorzio Cervia Welcome e la Pro Loco Milano Marittima presenta “Robinson Summer 2026”, il nuovo progetto dedicato alle strutture ricettive che desiderano qualificare e valorizzare la propria ospitalità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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