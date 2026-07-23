Un uomo accusato di aver commesso ripetuti furti è stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Dopo l’ultimo colpo, le forze dell’ordine hanno emesso un’ordinanza cautelare e sono intervenute per applicarla. La misura è stata adottata per monitorare i movimenti dell’indagato mentre si trovava in casa. L’uomo era già conosciuto per precedenti reati simili.

SAN GIOVANNI VALDARNO – I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronic o, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo, su richiesta della procura, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 50enne, ritenuto responsabile di una serie di reati contro il patrimonio, commessi nel primo semestre di quest’anno. In particolare, le indagini hanno consentito di accertare che l’indagato, a bordo della sua bicicletta, si muoveva in tutto il Valdarno sottraendo borselli, portafogli e altri oggetti personali, lasciati incustoditi dalle vittime negli spogliatori o nei locali di servizio di ristoranti e centri sportivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ladro seriale ai domiciliari con il braccialetto elettronico dopo l’ennesimo colpo

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SPACCATE IN CENTRO STORICO, LADRO SERIALE AI DOMICILIARI | 07/04/2026

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