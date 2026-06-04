Gelosia controllo e minacce | il 20enne arrestato va ai domiciliari con braccialetto elettronico

Un ragazzo di 20 anni, accusato di stalking, violenza privata e minacce nei confronti della fidanzata di 17 anni, è stato trasferito dagli arresti in carcere ai domiciliari con braccialetto elettronico. La decisione è stata presa nonostante la gravità delle accuse, che includono comportamenti di gelosia e controllo. La misura restrittiva è stata applicata per permettere al giovane di restare nella propria abitazione.

SAN PIETRO VERNOTICO – Resta intatta la gravità del quadro accusatorio, ma il ventenne di San Pietro arrestato per stalking e violenza privata ai danni della fidanzata di 17 anni, lascia il carcere per ottenere la misura degli arresti domiciliari. Lo ha disposto il Giudice per le Indagini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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