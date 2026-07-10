Un uomo è stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dopo aver perseguitato ripetutamente l'ex partner. I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare. La decisione è stata presa dopo aver accertato comportamenti persecutori nei confronti della donna. La misura prevede il monitoraggio elettronico e la restrizione presso il proprio domicilio.

SAN GIOVANNI VALDARNO – I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo, su richiesta della procura, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico di un 45enne, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. In particolare, le indagini hanno consentito di accertare che l’uomo, con condotte reiterate, aveva molestato e minacciato la sua ex, in modo da cagionarle un grave e perdurante stato di ansia e di paura, per il quale in due occasioni si era addirittura dovuta rivolgere al pronto soccorso, nonché un fondato timore per la propria incolumità, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Perseguita ripetutamente la ex: va ai domiciliari con il braccialetto elettronico

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Arresti domiciliari e braccialetto elettronico: come funziona davvero

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