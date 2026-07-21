Bologna tafferugli al presidio per Fakir | bomba carta e cariche della polizia

A Bologna, durante un presidio in solidarietà a Fakir, si sono verificati tafferugli tra manifestanti e forze dell’ordine. I partecipanti hanno lanciato oggetti contro i blindati delle forze di polizia, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Sono state segnalate anche esplosioni di bombe carta. La protesta si è svolta davanti alla Prefettura e alla Questura, con momenti di scontro tra le parti.

Momenti di tensione davanti a Prefettura e Questura. I manifestanti hanno lanciato oggetti contro i blindati delle forze dell'ordine, che sono intervenute con idranti e lacrimogeni. Alta tensione nel centro di Bologna durante il presidio organizzato in seguito alla morte di Abderrahim Fakir. In piazza Roosevelt, davanti alla Prefettura e alla Questura, la manifestazione è degenerata in tafferugli tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine. Nel corso degli scontri è stata lanciata una bomba carta e sono stati divelti alcuni pannelli di protezione dei blindati della polizia, successivamente scagliati contro i mezzi in dotazione agli agenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Tafferugli al presidio per Fakir a Bologna, lancio di bomba carta e cariche

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