Il Ministero dell'Interno ha aperto un'istruttoria riguardante il presidio organizzato per Fakir, convocato dal sindaco di Bologna. Secondo quanto riferito, l'evento non sarebbe stato previamente concordato con le autorità di pubblica sicurezza, come Questura e Prefettura. La verifica mira a chiarire le modalità di organizzazione e eventuali responsabilità legate alla gestione del presidio. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui risultati dell'indagine o eventuali conseguenze.

Bologna, 22 luglio 2026 – Il Ministero dell'Interno ha avviato una istruttoria sul presidio per Fakir convocato dal sindaco Matteo Lepore che non sarebbe stato concordato con Questura e Prefettura. Le forze dell'ordine hanno appreso del presidio in piazza Nettuno dai siti degli organi di informazione e dalla nota stampa inviata dal Comune di Bologna domenica sera. Prima, non sarebbe stata fatta alcuna comunicazione scritta né concordata la sede del presidio. Per questo motivo il Viminale ha avviato una istruttoria e sta verificando se tutte le procedure per l'organizzazione della manifestazione siano state eseguite correttamente. E' quanto emerge in seguito alla tragica vicenda di Fakir Abdelrahim. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Fakir, verifica del Viminale sull’organizzazione del presidio

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