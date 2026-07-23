La volta che l’Italia invase l’Ucraina

Un episodio storico in cui l’Italia invase l’Ucraina ha avuto luogo, ma è poco ricordato. La scrittrice Francesca Melandri spiega che questa vicenda si è verificata in passato e viene spesso ignorata, anche perché non ha rilevanza attuale. La storia riguarda un episodio militare che coinvolse l’Italia e l’Ucraina, anche se i dettagli specifici non sono stati forniti. La narrazione si basa su analisi storiche e sulla memoria collettiva, senza commenti o interpretazioni.

È accaduto davvero, ma se non ve lo ricordate c’è un motivo preciso e molto attuale: ne parliamo con la scrittrice Francesca Melandri Mentre la Russia bombarda le città ucraine e in Ucraina si protesta per la rimozione del ministro della Difesa, nella puntata di oggi raccontiamo la nostra invasione dell’Ucraina e il nostro rapporto complicato con la storia e la realtà: quella del passato e quella del presente. Ne parliamo con Francesca Melandri, scrittrice e sceneggiatrice che nel libro Piedi freddi si rivolge al padre, soldato in quella guerra, per fare i conti con la nostra distanza dalle guerre degli altri. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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CENTAURO IN UCRAINA : ALCUNE LEZIONI CHE L'ITALIA DEVE ASCOLTARE DAGLI UCRAINI

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