A Milano e in tutta la Lombardia, numerosi alberi nei parchi e nei giardini privati mostrano filamenti bianchi che coprono le loro chiome. Questa invasione è causata dalla cocciniglia japonica, un insetto che si nutre delle piante, provocando danni evidenti. La presenza di questa specie si nota ormai in diverse zone, interessando vari tipi di alberi. Sono state adottate diverse strategie per contrastare la diffusione, anche nel settore privato.

Milano, 13 maggio 2026 – I filamenti bianchi che incanutiscono le chiome di numerosi alberi in parchi e giardini privati a Milano e in tutta la Lombardia sono ormai diffusi a macchia d’olio. Trattasi della cocciniglia Takahashia japonica, un insetto parassita che attacca le piante, arrivato nel nostro Paese dall’oriente, molto probabilmente per via aerea, al seguito dell’importazione di qualche specie vegetale asiatica. https:www.quotidiano.netvideomilano-alberi-infestati-dalla-cocciniglia-japonica-ycf69uw7 Oggi è presente in numerose aree verdi. Le foto di questo servizio, per esempio, sono state scattate in via Ettore Ponti, al Villaggio Barona, ma recenti segnalazioni analoghe sono arrivate anche da quartieri più centrali, come la zona fra piazza Gramsci e via Paolo Sarpi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano: piante invase dalla cocciniglia japonica. Quali danni provoca, che alberi attacca e come combatterla (anche in giardino)

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