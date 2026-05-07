Nelle ultime ore, una forte ondata di maltempo ha interessato le zone tra il Comasco e il Varesotto, causando danni e disagi alla circolazione. Piogge intense e grandinate abbondanti hanno invaso le strade, trasformandole in fiumi di ghiaccio e provocando allagamenti in più punti del territorio. La situazione ha richiesto interventi da parte delle squadre di emergenza per gestire le conseguenze del maltempo.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore tra il Comasco e il Varesotto, dove forti temporali accompagnati da una intensa grandinata hanno provocato disagi alla circolazione e allagamenti in diverse aree del territorio. Tra le situazioni più critiche quella registrata a Cislago, dove le strade sono state rapidamente sommerse da accumuli di ghiaccio trasformatisi in veri e propri torrenti bianchi. Le precipitazioni hanno colpito con particolare intensità la fascia al confine tra le province di Como e Varese, sorprendendo residenti e automobilisti. In pochi minuti chicchi di grandine di grandi dimensioni hanno coperto carreggiate, marciapiedi e cortili, rendendo difficoltosi gli spostamenti e causando rallentamenti al traffico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Strade invase da fiumi di ghiaccio!”. Italia sotto la grandine: è emergenza

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