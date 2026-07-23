L'attrice Monica Bellucci ha visitato il centro storico, rendendo omaggio alla “Grifani-Donati 1799”. Durante l'incontro, ha incontrato rappresentanti locali e visitato alcune delle principali attrazioni artistiche e culturali della zona. L'evento si è svolto in un clima di rispetto e valorizzazione del patrimonio locale, con l'attrice che ha espresso apprezzamento per le tradizioni e la storia del territorio. La visita si è conclusa con uno scambio di saluti e foto ricordo.

Un incontro nel segno dell’arte, della bellezza e del profondo legame con la propria terra d’origine. Monica Bellucci ha fatto visita al centro di documentazione delle arti grafiche " Tipografia Grifani-Donati 1799 " in corso Cavour, un luogo di straordinario valore per la storia culturale della città e riconosciuto come una delle realtà tipografiche più antiche d’Europa. Attiva ininterrottamente dal lontano 1799, questa istituzione cittadina vanta un primato unico nel suo genere: è infatti la più antica d’Europa dove si praticano tuttora, in uno stesso spazio, tutte e tre le grandi tecniche della stampa diretta, la tipografia a caratteri mobili, la calcografia e la litografia su pietra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La visita di Monica Bellucci. L’attrice rende omaggio alla “Grifani-Donati 1799“

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, inciampa alla sfilata di Dior… ma lo fa con stile!

Notizie e thread social correlati

La riflessione di Monica Bellucci sulle donne e l'età: l'attrice è tra le protagoniste del film "Histoires de la nuit“ presentato a CannesA poche ore dalla premiazione al Festival di Cannes, Monica Bellucci ha partecipato alla conferenza stampa del film “Histoires de la nuit”.

Monica Bellucci (che è sempre la Bellucci) arriva al Festival di Cannes 2026: tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della penultima serataDurante la penultima serata del Festival di Cannes 2026, l’attrice italiana è apparsa sul red carpet indossando un abito nero in pizzo, come suo...

Temi più discussi: La visita di Monica Bellucci. L’attrice rende omaggio alla Grifani-Donati 1799; Sorpresa d'estate: Monica Bellucci torna a Città di Castello; Monica Bellucci ritorna nella sua Città di Castello e fa visita al Centro di documentazione arti grafiche -; Monica Bellucci in visita alla Tipografia Grifani-Donati.

Léonie Cassel debutta in passerella per Dolce&Gabbana: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel apre la sfilata di Alta Moda a Taormina ilfattoquotidiano.it/2026/07/15/leo… x.com

La visita di Monica Bellucci. L’attrice rende omaggio alla Grifani-Donati 1799Un incontro nella storica tipografia di corso Cavour nel segno dell’arte, della bellezza e del legame profondo con la propria terra d’origine . lanazione.it

Monica Bollitucci reddit

Monica Bellucci ritorna nella sua Città di Castello e fa visita al Centro di documentazione arti graficheVisita privata di Monica Bellucci al Centro di documentazione delle arti grafiche della Tipografia Grifani-Donati 1799, realtà storica di Città di Castello legata alla conservazione delle antiche tecn ... umbria24.it