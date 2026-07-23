La visita di Monica Bellucci L’attrice rende omaggio alla Grifani-Donati 1799

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attrice Monica Bellucci ha visitato il centro storico, rendendo omaggio alla “Grifani-Donati 1799”. Durante l'incontro, ha incontrato rappresentanti locali e visitato alcune delle principali attrazioni artistiche e culturali della zona. L'evento si è svolto in un clima di rispetto e valorizzazione del patrimonio locale, con l'attrice che ha espresso apprezzamento per le tradizioni e la storia del territorio. La visita si è conclusa con uno scambio di saluti e foto ricordo.

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Un incontro nel segno dell’arte, della bellezza e del profondo legame con la propria terra d’origine. Monica Bellucci ha fatto visita al centro di documentazione delle arti grafiche " Tipografia Grifani-Donati 1799 " in corso Cavour, un luogo di straordinario valore per la storia culturale della città e riconosciuto come una delle realtà tipografiche più antiche d’Europa. Attiva ininterrottamente dal lontano 1799, questa istituzione cittadina vanta un primato unico nel suo genere: è infatti la più antica d’Europa dove si praticano tuttora, in uno stesso spazio, tutte e tre le grandi tecniche della stampa diretta, la tipografia a caratteri mobili, la calcografia e la litografia su pietra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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