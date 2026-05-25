A poche ore dalla premiazione al Festival di Cannes, Monica Bellucci ha partecipato alla conferenza stampa del film “Histoires de la nuit”. L’attrice è tra le protagoniste del film della regista francese Léa Mysius, presentato in questa edizione. Durante l'incontro, Bellucci ha commentato il ruolo e il tema dell’età femminile nel cinema. La pellicola è tra quelle in concorso per la Palma d’Oro.

(askanews) – A poche ore dalla premiazione finale del Festival di Cannes, dove tutto è pronto sulla Croisette, Monica Bellucci ha parlato nella conferenza stampa sul film della regista francese Léa Mysius Histoires de la nuit, in cui è una delle protagoniste. Il film narra gli avvenimenti che si sviluppano intorno alla preparazione di una festa a sorpresa per una donna che vive campagna con la sua famiglia in una fattoria isolata, la cui unica vicina è una pittrice italiana, interpretata da Bellucci. GUARDA LE FOTO Tutte le volte di Monica Bellucci a Cannes: le foto più belle della diva sulla Croisette. Monica Bellucci: «Un tema interessante come attrice e come donna». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La riflessione di Monica Bellucci sulle donne e l'età: l'attrice è tra le protagoniste del film "Histoires de la nuit“ presentato a Cannes

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La semplicità di Monica Bellucci in questa intervista del 1998

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