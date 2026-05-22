Monica Bellucci che è sempre la Bellucci arriva al Festival di Cannes 2026 | tutti i look e i nostri voti sul red carpet della penultima serata

Durante la penultima serata del Festival di Cannes 2026, l’attrice italiana è apparsa sul red carpet indossando un abito nero in pizzo, come suo stile consueto. Tuttavia, questa volta il look ha incluso dettagli di pelle e zip, elementi che hanno aggiunto un tocco di modernità rispetto ai precedenti outfit. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti, confermando il suo ruolo di protagonista tra le celebrità del festival.

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