Monica Bellucci che è sempre la Bellucci arriva al Festival di Cannes 2026 | tutti i look e i nostri voti sul red carpet della penultima serata
Durante la penultima serata del Festival di Cannes 2026, l’attrice italiana è apparsa sul red carpet indossando un abito nero in pizzo, come suo stile consueto. Tuttavia, questa volta il look ha incluso dettagli di pelle e zip, elementi che hanno aggiunto un tocco di modernità rispetto ai precedenti outfit. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei presenti, confermando il suo ruolo di protagonista tra le celebrità del festival.
Pizzo nero - come d'abitudine - per la nostra diva più amata e internazionale. Ma, a guardare bene, una modernità tutta nuova per lei, fatta di pelle e zip. Per noi, merita sempre un applauso +++dropcap Last but not least: un'altra stella di prima grandezza, un'ipergigante blu, arriva al Festival di Cannes 2026: Monica Bellucci. La nostra diva per eccellenza approda sulla Croisette per accompagnare la pellicola Histoires de la Nuit di Léa Mysius della quale è protagonista assieme ad Hafsia Herzi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Monica Bellucci Cheri Cheri Lady -Modern Talking
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