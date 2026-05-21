Scherma la fine di un incubo dopo le accuse di violenza sessuale | Ora basta spettacolarizzazioni
Si è concluso recentemente davanti al Tribunale di Siena il procedimento giudiziario riguardante due atleti di scherma, imputati per accuse di violenza sessuale. Dopo un procedimento abbreviato, il giudice Andrea Grandinetti ha emesso una sentenza di assoluzione per entrambi. La vicenda aveva suscitato molto clamore e richiesto un'attenzione mediatica significativa, portando anche a richieste di mettere fine alle spettacolarizzazioni del caso.
Due giorni fa, si è concluso davanti al Tribunale di Siena il giudizio abbreviato con gli imputati Emanuele Nardella e Lapo Jacopo Pucci; la sentenza di assoluzione è stata emessa dal giudice Andrea Grandinetti. In relazione alla vicenda, l’avv. Matteo Antonio Starace e i colleghi del collegio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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