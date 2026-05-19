Circa quaranta famiglie della Contrada di Gabbiano chiedono alla nuova Amministrazione di Fermo azioni concrete sulla sicurezza e la viabilità, dopo aver espresso insoddisfazione per le promesse non mantenute. Le famiglie hanno rivolto un appello per un intervento immediato e tangibile, evidenziando la necessità di risposte concrete piuttosto che promesse future. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione alla qualità della vita e alla gestione delle infrastrutture locali.

"Basta con le promesse, ora servono fatti concreti". Sono le parole con cui le circa 40 famiglie della Contrada di Gabbiano, chiedono attenzione e rispetto alla futura Amministrazione di Fermo. Già in diverse occasioni abbiamo trattato l’argomento sollevato dalle famiglie di Gabbiano, un lembo di territorio che fa parte del Comune di Fermo, ma ubicato nella media Valtenna fra i comuni di Montegiorgio, Francavilla d’Ete, massa Fermana e Mogliano. "Nelle scorse settimane – spiegano gli abitanti di Contrada Gabbiano - abbiamo voluto portare all’attenzione dei candida sindaci le gravi criticità che interessano il nostro territorio, chiedendo interventi concreti su viabilità, sicurezza e illuminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza e viabilità: basta con le promesse"

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