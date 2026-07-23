La vicesindaca di Livorno e gli shorts della discordia | Giudicata per i vestiti una barbarie

Notizia in breve

Durante una conferenza a Livorno, la vicesindaca ha dichiarato di essere stata giudicata per i suoi vestiti, definendo la situazione una barbarie. Ha aggiunto che chi ha superato il limite sarà querelato. La discussione è nata dopo che sono stati diffusi commenti sui suoi shorts. La politica ha espresso il suo disappunto, sottolineando di essere stata valutata per il suo aspetto e non per il contenuto del suo intervento.