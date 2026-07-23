La vicesindaca di Livorno e gli shorts della discordia | Giudicata per i vestiti una barbarie
Durante una conferenza a Livorno, la vicesindaca ha dichiarato di essere stata giudicata per i suoi vestiti, definendo la situazione una barbarie. Ha aggiunto che chi ha superato il limite sarà querelato. La discussione è nata dopo che sono stati diffusi commenti sui suoi shorts. La politica ha espresso il suo disappunto, sottolineando di essere stata valutata per il suo aspetto e non per il contenuto del suo intervento.
Il caso scoppiato dopo una conferenza a Livorno, la vicesindaca: “Sono stata giudicata per il mio corpo. Chi ha passato il limite sarà querelato”. 🔗 Leggi su Firenze.repubblica.it
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Mi giudichino per quello che faccio, non per come mi vesto. Io sono Libera di nome e, soprattutto, di fatto. Libera Camici, 44 anni, laureata in Ingegneria chimica, vicesindaca pd di Livorno con delega alle Pari opportunità, si ritrova al centro di una bufera per facebook
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