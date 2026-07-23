Un sociologo ha affermato che il corpo femminile continua a essere un bersaglio di minacce online, collegandolo a commenti storici su figure pubbliche che si mostravano in modo provocatorio, come un politico negli anni '90. La vicesindaca di Livorno ha segnalato episodi di minacce sul web, sottolineando come questa problematica persista nel tempo. Le osservazioni evidenziano come, nonostante i cambiamenti sociali, le donne siano ancora frequentemente oggetto di attacchi legati al loro aspetto.

Firenze, 23 luglio 2026 – “Si ha la memoria cortissima. Berlusconi si faceva vedere in bandana, nel 1994 c'erano esponenti del governo fotografati in costume da bagno. Lyndon Johnson si faceva intervistare seduto sul water: 'Da bravo texano voglio dimostrarvi che non ho problemi di stomaco’, diceva. Tutte figure maschili. Evidentemente, ancora oggi, nonostante anni di battaglie per i diritti, l'idea della parità tra uomini e donne fatica ad affermarsi. Il corpo femminile continua a essere sessualizzato e, culturalmente, permane una sacca di arretratezza". Così Vincenzo Scalia, sociologo dell'Università di Firenze, legge gli ultimi episodi di cronaca che hanno riportato al centro il tema del sessismo e della violenza verbale contro le donne nello spazio pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Dalla vicesindaca di Livorno alle minacce sul web, il sociologo: “Il corpo della donna è ancora un bersaglio”

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