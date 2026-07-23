La vicesindaca di una città italiana è stata criticata pubblicamente per aver indossato degli shorts, con alcuni commenti che suggerivano che avrebbe dovuto aprire un profilo su un sito per adulti. La donna ha commentato di essere giudicata per il lavoro svolto, non per il modo in cui si veste, sottolineando che a un uomo non sarebbe mai capitato. Gli attacchi sono arrivati anche da altre donne, alcuni dei quali si sono concentrati su aspetti legati all’abbigliamento.

Gli attacchi sono arrivati - tanti - anche dalle donne. «Sì, sono stati moltissimi e sono quelli che mi hanno colpito di più. In un post, qualcuno ha scritto che avrei dovuto aprire un profilo OnlyFans: quel commento sottintendeva che una donna che indossa un paio di pantaloncini debba stare per forza su un sito per adulti. Su 45 “mi piace”, 35 erano di donne. Che si sono sentite in diritto di giudicarmi senza sapere chi sono e quale lavoro sto portando avanti a livello istituzionale. È la dimostrazione di quanto sia forte quella gabbia culturale che si chiama patriarcato, nella quale vivono anche molte donne che non si rendono conto di riproporre comportamenti maschilisti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Livorno.

© Vanityfair.it - La vicesindaca di Livorno attaccata perché indossava gli shorts: «Dovrei essere giudicata per il lavoro che svolgo, non per come sono vestita. A un uomo non sarebbe mai successo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La vicesindaca di Livorno e gli shorts della discordia: “Giudicata per i vestiti, una barbarie”Durante una conferenza a Livorno, la vicesindaca ha dichiarato di essere stata giudicata per i suoi vestiti, definendo la situazione una barbarie.

Chi è Libera Camici, la vicesindaca di Livorno bersagliata di insulti sessisti (dalle donne) per gli shorts indossati alla conferenza stampaDurante una conferenza stampa, la vicesindaca di Livorno è stata oggetto di insulti sessisti, anche da parte di alcune donne, a causa degli shorts...

Temi più discussi: Offese sessiste alla vicesindaca. Valuto procedimenti legali; Livorno, le gambe della vicesindaca diventano un caso: Non mi faccio giudicare per i vestiti; Offese sessiste alla vicesindaco: Sono la prova di un ritardo culturale; Giudicate il vestito e non me, la vicesindaca di Livorno si difende per le accuse sugli shorts in conferenza stampa.

La vicesindaca di Livorno Libera Camici risponde alle offese per gli short indossati in conferenza stampa ? x.com

Livorno, la vicesindaca Libera Camici insultata per gli shorts in Comune: Libera di nome e di fattoLa vicesindaca di Livorno risponde alle critiche dopo gli insulti ricevuti sui social per i pantaloncini indossati in Comune: annunciata la possibilità di querela contro chi ha superato il limite. notizie.it

Delmastro, no della Giunta alla richiesta di acquisire le chat reddit

Libera Camici, la vicesindaca in pantaloncini insultata sui social (anche da donne): Giudicatemi per quello che faccio, non per come mi vestoBastano pochi centimetri di pelle in più per trasformare una conferenza stampa istituzionale in un caso politico nazionale. È successo a Livorno, dove Libera Camici, 44 ... ilmessaggero.it