LIVE Italia-Canada 3-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Velasco batte Guidetti rimonta da primo posto per le azzurre!

Notizia in breve

L’Italia ha vinto 3-2 contro il Canada nella partita di Nations League femminile di volley, dopo aver recuperato da uno svantaggio iniziale. La squadra italiana ha conquistato due punti che la portano a 26 punti, condividendo il primo posto in classifica con Brasile e Stati Uniti. La partita è terminata con un punteggio di 3-2, con la squadra italiana che ha ottenuto la vittoria grazie a una rimonta nel set decisivo.