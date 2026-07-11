LIVE Italia-Canada 3-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Velasco batte Guidetti rimonta da primo posto per le azzurre!

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha vinto 3-2 contro il Canada nella partita di Nations League femminile di volley, dopo aver recuperato da uno svantaggio iniziale. La squadra italiana ha conquistato due punti che la portano a 26 punti, condividendo il primo posto in classifica con Brasile e Stati Uniti. La partita è terminata con un punteggio di 3-2, con la squadra italiana che ha ottenuto la vittoria grazie a una rimonta nel set decisivo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 L’Italia ottiene due punti fondamentali in chiave classifica visto che raggiungiamo al primo posto della classifica di Nations League volley femminile il Brasile e gli Stati Uniti d’America a 26 punti. Domani l’Italia cercherà di chiudere in solitaria la prima fase, con la nazionale verdeoro e quella a stelle e strisce che si affronteranno alle 5.00 (orario italiano), mentre noi ce la vedremo con la Cina alle 14.00. 12.45 Il Canada si conferma una grandissima rivale per la Nations League volley in vista delle Finals di Macao, ma l’Italia quando cambia marcia è irraggiungibile! Vinciamo un match... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE

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