Nella giornata a Macao, l’Italia ha battuto l’Olanda 3-0 e si è qualificata per le semifinali della Volleyball Nations League. Il Brasile ha vinto 3-1 contro il Giappone, nonostante l’assenza di due giocatrici chiave. Tra le altre sfide, si sono affrontate le squadre di Santarelli e Guidetti, mentre il torneo prosegue con le due sfide tra Stati Uniti e Cina per completare le semifinali.

La Final Eight della Volleyball Nations League 2026 ha già emesso i primi verdetti. L’Italia ha superato con autorità l’ostacolo Olanda imponendosi 3-0, mentre il Brasile, pur privo di due pedine fondamentali come Gabi Guimarães e Júlia Kudiess, ha confermato tutta la propria solidità eliminando il Giappone per 3-1. Saranno dunque azzurre e verdeoro a contendersi il primo posto in finale, rinnovando una delle rivalità più affascinanti della pallavolo mondiale. Resta ora da completare il quadro delle semifinali con le due sfide in programma giovedì 23 luglio, entrambe ricche di motivi di interesse: Turchia-Canada e Stati Uniti-Cina. La prima partita propone un incrocio dal forte sapore italiano, perché sulle due panchine siedono Daniele Santarelli e Giovanni Guidetti, due dei tecnici più vincenti e apprezzati del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Santarelli sfida Guidetti, poi il classico USA-Cina: a Macao si assegnano gli altri due posti nelle semifinali di Nations League

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