la tua prossima vetta il metodo per trasformare obiettivi in risultati

Nel libro di Luca Colli, Corrado Gambi e Luigi de Seneen esperienza, disciplina e metodo V.E.T.T.A. per raggiungere i propri traguardi.. Casa editrice: Ulrico Hoepli Editore Genere: Saggio motivazionale e di crescita personale Pagine: 264 Prezzo: 24,90 € Codice ISBN: 978-8836022625 « Guardare qualcuno affrontare un’impresa e riuscire a rivedere in lui le nostre sfide quotidiane è il primo passo per credere che anche noi possiamo cambiare. Non perché siamo uguali ma perché condividiamo lo stesso desiderio: andare oltre. Ecco perché il racconto di Luca Colli mi ha colpito. Perché non è la storia di un eroe irraggiungibile. È la storia di un bambino asmatico che voleva “camminare sopra le nuvole” e che, contro ogni previsione, ci è riuscito »: “La tua prossima vetta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Si parla di: La tua prossima vetta. Visione, metodo e disciplina per trasformare obiettivi in risultati concreti di Luca Colli, Corrado Gambi e Luigi de Seneen: superare i propri limiti, un passo alla volta; Il ciottoloso enigma di Marco Biagetti: il viaggio trasformativo di un uomo oltre gli automatismi della società.