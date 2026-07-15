Il 15 luglio, le stelle consigliano di evitare di trasformare la giornata in una lunga attesa di eventi futuri. La tendenza di molte persone è a rimandare le azioni, pensando a un momento migliore per realizzare desideri come viaggi, cambiamenti o miglioramenti personali. È un invito a non lasciare che la vita si riduca a una sequenza di “quando succederà” senza agire nel presente.

C’è una frase che la nostra generazione ripete senza nemmeno accorgersene. “Quando avrò più soldi.” “Quando andrò in vacanza.. “, “ Quando perderò qualche chilo. “Quando avrò una casa tutta mia.” Sembra innocua, eppure ci rovina un sacco di giornate. Perché ci convince che la versione migliore della nostra vita sia sempre quella che deve ancora arrivare. Così rimandiamo tutto. Il vestito bello resta nell’armadio. Il profumo “troppo buono” viene usato solo nelle occasioni speciali. Quel ristorante continua a finire nella lista dei “prima o poi”. E intanto passano settimane, mesi, a volte anni. Cosa non fare oggi 15 luglio (secondo le stelle), segno per segno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa non fare oggi 15 luglio (secondo le stelle): non trasformare la tua vita in una lista infinita di “quando succederà…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oroscopo di Oggi 2 Luglio: Previsioni per Tutti i Segni

Notizie e thread social correlati

Cosa non fare oggi 14 luglio (secondo le stelle): non trasformare tutto in una performance, nessuno ti sta dando un votoIl 14 luglio, le stelle consigliano di evitare di trasformare ogni azione in una performance, ricordando che nessuno sta valutando.

Cosa non fare oggi 1 luglio (secondo le stelle): il tuo peggior nemico? La tua impulsività con accesso a InternetIl 1° luglio è una giornata in cui si consiglia di evitare comportamenti impulsivi, specialmente online.

Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 10 al 12 luglio; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 luglio; In gravidanza è meglio evitare il mare? Ecco cosa sapere e cosa non fare; 10 / 10 - Scopri la prossima gallery.

Cosa non fare oggi 15 luglio (secondo le stelle): non trasformare la tua vita in una lista infinita di quando succederà...C’è una frase che la nostra generazione ripete senza nemmeno accorgersene. Quando avrò più ... msn.com

Persino oggi non riesco a immaginare cosa avrei dovuto o potuto fare. Se dovessi ricominciare da capo farei esattamente tutto nello stesso modo ma diversamente Chantal Akerman, Mia madre ride. Chantal Akerman a New York, 1975. x.com

Cucina Donne Lifestyle Viaggi Animali Oroscopo Obiettivo Benessere Golfando AvvinandoLa Bbc ha stilato una lista di sette cose che non si dovrebbero fare quando si mangia in Italia. Una sorta di vademecum per evitare gli errori comuni dei turisti stranieri in vacanza nel nostro Paes ... tgcom24.mediaset.it