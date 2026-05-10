E se la tua prossima vacanza non fosse una corsa contro il tempo?

Una proposta invita a ripensare le vacanze come momenti di relax e libertà, lontano dalla frenesia quotidiana. In un mondo spesso dominato da scadenze e impegni serrati, si suggerisce di abbandonare la corsa contro il tempo per riscoprire il significato più autentico di una pausa. La proposta si rivolge a chi desidera vivere le proprie ferie senza pressioni, ritrovando il piacere di un tempo dedicato a sé stessi.

M ilano, 8 mag. (askanews) – Lasciarsi alle spalle la fretta per ritrovare il valore originario della vacanza, nel senso antico di un momento di vera libertà. È questo approccio che l’ Irlanda vuole proporre ai viaggiatori, per permettere loro lo svelarsi della bellezza dell’isola attraverso una connessione profonda con i paesaggi e le persone. Muoversi senza fretta in Irlanda permette di scovare angoli di quiete e universi di sapori che altrimenti passerebbero inosservati, e invece si svelano come un regalo inatteso. Irlanda: a Sligo sulle tracce del Nobel W.B. Yeats. guarda le foto Tra i possibili percorsi attraverso l’isola ecco, a Ovest, Galway, una città costiera vivace, nota per l’atmosfera bohémien, gli artisti di strada, i festival e i pub tradizionali, ma anche con un centro medievale, le botteghe di artigianato.🔗 Leggi su Iodonna.it

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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