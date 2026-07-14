Il caso del film proibito in Germania proiettato in una sala di Roma | scontro tra Pd e Municipio a Tor Bella Monaca

Un film vietato in Germania per i suoi contenuti anti-immigrazione è stato proiettato in una sala di Roma, scatenando un confronto tra il Partito Democratico e il Municipio di Tor Bella Monaca. La proiezione ha suscitato reazioni politiche e discussioni pubbliche, senza coinvolgimento diretto delle autorità giudiziarie. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla decisione di portare in Italia un film che in Germania non è stato distribuito.

Un film escluso dalla distribuzione cinematografica in Germania per i suoi contenuti anti-immigrazione approda in una sala di Roma e scatena uno scontro politico. Così Citizen Vigilante, sostenuto nelle scorse settimane anche da Elon Musk, è stato proiettato a Tor Bella Monaca tra le proteste del Pd locale e la difesa dell’amministrazione municipale. È accaduto ieri, lunedì 13 luglio, nella sala cinema del Municipio VI, davanti a una cinquantina di persone, dopo giorni di botta e risposta sui social tra gli esponenti dem all’opposizione in Consiglio e gli organizzatori dell’evento che ne denunciavano i tentativi di censura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas) Le liti all’interno del Consiglio. 🔗 Leggi su Open.online

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